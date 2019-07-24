بالوثيقة.. المالية تطلق مخصصات مهندسي زراعة الديوانية

2019/07/24 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}اطلقت وزارة المالية المخصصات المالية للمهندسين الزراعيين في زراعة الديوانية.

وحصلت وكالة {الفرات نيوز} على وثيقة وزارة المالية والتي اطلقت فيها للمهندسين الزراعيين في مديرية زراعة الديوانية التخصيصات المالية الخاصة بالمخصصات الهندسية لهم، استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم ٦١ لسنة ٢٠١٩ .انتهى

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