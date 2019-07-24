2019/07/24 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو مجلس محافظة ذي قار ضياء الحجيمي ،الأربعاء، الكتاب الذي صدر عن النائب الاول لرئيس البرلمان لايستند الى قانون ، لافتا إلى نص المادة 7 تاسعاً ساري وغير ملغي وان فك الارتباط الذي اشارت اليه المادة 45 لا علاقه له بالصلاحيات الاصلية المنصوص عليها في المادة 7 تاسعا.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحجيمي ردا على قرار الكعبي الأخير : لا يستند إلى قانون المركز الخبري الوطني.

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