إتلاف 233 طن من المواد الغذائية في ديالى

2019/07/24 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، إتلاف 233 طن من المواد الغذائية الفاسدة خلال النصف الأول من 2019.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ/ المعلومة /، إن “فرق التفتيش ضبطت 233طن من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة إلى أكثر من 63 ألف لتر من المواد السائلة غير صالحة للاستهلاك البشري خلال النصف الاول […]

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