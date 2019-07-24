وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توفير الحماية القصوى لملاكات ومؤسسات الوزارة

2019/07/24 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، حملة التهديدات والاستفزاز التي وجهت الى كلٍ من رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي ومدير دائرة التعليم الاهلي الجامعي في الوزارة، وذلك على خلفية الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة حيال نتائج التحقيق التي توصلت اليها الوزارة في ما يتعلق بحالات الغش الجماعية لعددٍ من الكليات الاهلية في الامتحانات […]

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