الإعلام الأمني: مقتل خمسة “إرهابيين” في جبال سنجار

2019/07/24 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى… كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن مقتل خمسة “إرهابيين” في جبال سنجار.وقالت الخلية في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إنه “تم قتل ٥ إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار، خلال عملية أمنية نفذتها قوة من لواء ٩٢ في الفرقة الخامسة عشر وفوج الطوارئ العاشر، وفقاً لمعلومات دقيقة لقيادة […]

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