هل ينقذ عبد المهدي وزير ماليته من المساءلة؟..نائبان يقاضيان فؤاد حسين لاستغلاله منصبه لصالح اقليم كردستان “وثيقة”

2019/07/24 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وجهت محكمة النزاهة بإجراء تحقيق مع وزير المالية فؤاد حسين بعد شكوى رفعها النائبان جواد الموسوي وانعام نزيل وذلك لاستغلال منصبه لصالح اقليم كردستان عبر دفع مستحقاته المالية على الرغم من عدم حصول العراق على وارادات النفط المصدر عبر الاقليم

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