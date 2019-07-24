عضو مجلس كربلاء: مصالح مسؤولين سبب زيادة المقالع المتجاوزة

2019/07/24 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور، اليوم الاربعاء، عن وجود اتفاقات ومصالح بين متنفذين ومسؤولين ما أدى الى ازدياد نسبة المقالع المتجاوزة.وقالت عاشور، إن "التجاوز على المقالع في مناطق غرب كربلاء مستمر، بسبب مصالح بعض المسؤولين الحكوميين وبعض الجهات المتنفذة في المحافظة".

وأضافت، أن "هناك أوراق ووثائق رفعت الى القضاء وهيأة النزاهة للإطاحة بالمستفيدين من التجاوز على المقالع لكنها لم تأت بحلول ناجعة على الرغم من حبس البعض وتغريم البعض الاخر".

واشارت الى، ان "قضية التجاوز على المقالع ليست فقط بهدر الاموال والفساد وإنما تعدى ذلك حتى تحولت الاراضي الى كهوف وحفر كبيرة لا يمكن الاستفادة منها بتوزيعها كقطع ارضي سكنية او اقامة المشاريع الاستثمارية".



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