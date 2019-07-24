2019/07/24 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجموعة من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، التظاهر مساء اليوم ضد تحالف سائرون بسبب الفشل الذريع للتحالف والمحسوبية في توزيع المناصب على حد قولهم.وقال علي التميمي أحد منسقي التظاهرة، لوكالة "النبأ" للإخبار، ان "ابناء التيار الصدري في محافظة البصرة سيتظاهرون مساء اليوم ضد تحالف سائرون بسبب الفشل الذريع للتحالف والمحسوبية في توزيع الدرجات الوظيفية والاشغال" مبينا ان "نواب التحالف عملوا على توزيع الوظائف بين أقاربهم".

وأضاف التميمي، ان "الوظائف جاءت بدماء ابناء البصرة وهم بدأوا باستغلالها لصالحهم وستكون تظاهراتنا اليوم امام مكتب رئيس تحالف سائرون في البصرة بدر الزيادي".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهامات لنواب سائرون في البصرة باستغلال الوظائف وشباب يحشدون للتظاهر ضدهم) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهامات لنواب سائرون في البصرة باستغلال الوظائف وشباب يحشدون للتظاهر ضدهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).