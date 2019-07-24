2019/07/24 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

ناشد جمع من المهندسين المعتصمين امام نقابة الصحفيين من خلال "العهد نيوز" رئيس الوزراء وجميع المسؤولين في الحكومة ومن يعنيهم الامر الى السماع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصحاب الخوذ البيضاء يناشدون عبر "العهد نيوز" تنفيذ مطالبهم المشروعة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصحاب الخوذ البيضاء يناشدون عبر "العهد نيوز" تنفيذ مطالبهم المشروعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).