2019/07/24 | 17:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحجيمي ردا على قرار الكعبي الأخير : لا يستند إلى قانون) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد عضو مجلس محافظة ذي قار ضياء الحجيمي ،الأربعاء، الكتاب الذي صدر عن النائب الاول لرئيس البرلمان لايست...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحجيمي ردا على قرار الكعبي الأخير : لا يستند إلى قانون) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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