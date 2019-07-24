الحجيمي ردا على قرار الكعبي الأخير : لا يستند إلى قانون

2019/07/24 | 17:44

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو مجلس محافظة ذي قار ضياء الحجيمي ،الأربعاء، الكتاب الذي صدر عن النائب الاول لرئيس البرلمان لايست...

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