العامري: اكبر جيوش العالم لايمكنها الانتصار اذا خلقت من اهالي المناطق المحررة عدواً لها

2019/07/24 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، أن تلاحم القوات المشاركة بعمليات تطهير الطارمية في ما بينها وكسبها لأهالي المدينة هي التي سحقت "الارهاب"، فيما نوه الى أن اكبر جيوش العالم لايمكنها الانتصار اذا خلقت من اهالي المناطق المحررة عدوا لها.

وقال مكتب العامري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري تفقد قاطع عمليات الطارمية والتقى هناك بصنوف القوات المشاركة بعمليات تطهير مدينة الطارمية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي".

وأضاف المكتب أن "العامري تفقد مقر الفرقة التاسعة ومقر الشرطة الاتحادية ومقر الرد السريع ومقر عمليات بغداد، وحضر التجمع العشائري الكيبر، وثمن جهود اهالي المدينة خلال كلمته في تجمع عشائر السادة المشاهدة (البوشبلي) في تعاونهم مع القوات الامنية".وأكد العامري، بحسب البيان، أن "تلاحم هذه القوات في ما بينها وكسبها لأهالي المدينة هي التي سحقت الارهاب وجاءت بإرادة النصر، كما أن اكبر جيوش العالم لايمكنها الانتصار اذا خلقت من اهالي المناطق المحررة عدوا لها"، داعيا الى "تعزيز الجهدي الاستخباري النوعي الذي يقلل من الجهد العسكري".

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