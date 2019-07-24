مجلس بغداد يبين سبب عدم إقامة المجمعات السكنية بمعسكر الرشيد

2019/07/24 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… بين مجلس محافظة بغداد، الأربعاء، سبب عدم إقامة المجمعات السكنية في منطقة معسكر الرشيد جنوبي بغداد.وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس المحافظة وبالتعاون مع أمانة بغداد وأمانة مجلس الوزراء وضع خطة لإستغلال منطقة معسكر الرشيد لإقامة المجمعات السكنية فيها”، لافتة إلى إن “تلك الأراضي تابعة […]

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