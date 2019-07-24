باسم عثمان - اوسلو و صفقة القرن و التلاقح اليميني الامريكي الاسرائيلي

2019/07/24 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باسم_عثمان أوسلو و صفقة القرن...التلاقح اليميني الأمريكي_الاسرائيليمخرجات المواجهة و الحل الوطنيد.باسم عثمانكاتب وباحث فلسطينيان ادارة ترامب والتي تبنت نهج تفاوضي مخالف للإدارات الأمريكية السابقة، والتي كانت تُشرك الإسرائيليين والفلسطينيين في المفاوضات، وتضع الخطوط العريضة، وتترك لطرفي الصراع أن يقرروا ويتفقوا حول التفاصيل، هذا النهج التفاوضي الجديد لإدارة ترامب قائم على ركيزتين أساسيتين:

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