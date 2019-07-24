بلدية النجف الاشرف تباشر باستبدال شجرة الكاربس بـ”اشجار صديقة للبيئة “

2019/07/24 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية بلدية النجف الاشرف اليوم ، شعبة الحدائق والمتنزهات ، عن المباشرة بأستبدال شجرة الكانو كاربس المنتشرة في شوارع المدينة باشجار صديقة للبيئة دائمة الخضرة ذات الفوائدة الهائلة للبيئة .مدير بلدية النجف الاشرف المهندس ليث جبار خلف العبادي ” ان البلدية اليوم بدأت اولى حملاتها لقتلاع اشجار الكانو كاربس من الجزرات الوسطية لشارع […]

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