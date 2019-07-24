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القبض على 7 مخالفين من جنسيات اجنبية في كربلاء


القبض على 7 مخالفين من جنسيات اجنبية في كربلاء
2019/07/24 | 17:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

القبض على 7 مخالفين من جنسيات اجنبية في كربلاء

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