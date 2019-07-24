مدرب الزوراء يأمل بختام مثالي للموسم من بوابة كأس العراق

2019/07/24 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… يأمل مدرب نادب الزوراء حكيم شاكر، بان ينهي الموسم بشكل مثالي حين يواجه الكهرباء في نهائي كأس العراق يوم الجمعة المقبل.وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وحضرته / المعلومة/ إن “الزوراء جاهز للمباراة ونسعى لان يكون ختام مثالي لموسمنا “، مبيناً “عملنا على تهيئة الفريق لهذه المباراة لانها تأتي بعد جهد […]

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