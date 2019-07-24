مجموعة من المتظاهرين يقطعون الطريق على

2019/07/24 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واكدت شبكة البي بي سي في تغطية عاجلة لها لمراسم تسلمه الوزرارة، ان المتظاهرين اقاموا حاجز بشري في الطريق الرئيس وسط لندن، منعا لعبور جونسون نحو القصر الملكي، لتلقي تكليفه بتشكيل الوزراة الجديدة.

يشار الى ان بوريس ، والى وقت قريب، كان من السياسيين الذين تثار حولهم السخرية في الاوساط الاجتماعية البريطانية، قبل ان تحوله انتخابات حزبه الداخلية، الى الفائز بمنصب رئيس الوزراء.

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