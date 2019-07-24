الكيان الصهيوني يشن

2019/07/24 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) والتلفزيون الحكومي أن "العدوان الإسرائيلي" استهدف منطقة تل الحارة، بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة، دون الإبلاغ عن إصابات لكن هناك أضرار في الممتلكات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إلى أن الهجمات على سوريا كانت "إسرائيلية على الأرجح"، وقال إنها استهدفت تل الحارة في محافظة درعا، جنوب العاصمة دمشق، ومنطقتين في محافظة القنيطرة المجاورة.

وقال المرصد إنه "تم تفعيل الدفاعات الجوية السورية للتصدي للهجوم، وتم إسقاط بعض الصواريخ، بينما أصابت أخرى أهدافها".كما أبلغ المرصد عن وقوع "خسائر في الأرواح" في الجانب السوري دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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