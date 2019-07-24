2019/07/24 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاربعاء، عن مقتل خمسة "ارهابيين" في جبال سنجار....

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