2019/07/24 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الوفد الوطني” ناقشنا مع الخارجية الروسية أبرز القضايا المتعلقة بالسياسة اليمنية وما يتعلق بالتحركات الأممية

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أنه تم اليوم مع الخارجية

الروسية مناقشة القضايا المتعلقة بالسياسة اليمنية وما يتعلق

بالتحركات الأممية.وقال محمد عبدالسلام” ناقشنا مع الخارجية الروسية أبرز القضايا

المتعلقة بالسياسة اليمنية وما يتعلق بالتحركات الأممية وخطوات الوفد

الوطني في اتفاق السويد إضافة لما يتعلق بالأزمة الإقليمية، وأضاف”

وجدنا تفهمًا روسيًا للرؤية الوطنية أفضل من أي وقت مضى، وهناك تفهم

لرؤيتنا في التماسك بمواجهة العدوان تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى و

حكومة الإنقاذ.وأكد أن الوفد الوطني لمس خلال اللقاء تفهمًا روسيًا في أن اليمن يخطو

خطوات صحيحة وراسخة، واليوم اليمن أصبح مؤثرًا ولاعبًا إقليميًا

مهمًا.

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