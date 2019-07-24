2019/07/24 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مديرية الزراعة في محافظة ذي قار ،الأربعاء، عن إلقاء القبض

على ستة مخالفين بإعمال الصيد الجائر في قضاء الفهود ومصادرة

الأجهزة التي بحوزتهم.

وذكرت المديرية في بيان إن "اللجان الزراعية تتابع وتنفذ حملات لرصد

المخالفين وخصوصا بعد أوقات الدوام الرسمي وفي فترات الليل التي

تنشط فيها هذه المخالفات وإحالتهم إلى الجهات القضائية".واشارت إلى أن "اللجنة الزراعية العليا أعدت خطة خاصة بهذا الشأن من

اجل الحفاظ على المخزون السمكي بعد إطلاق أكثر من 51 مليون إصبعية

في وقت سابق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ستة مخالفين بالصيد الجائر في ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ستة مخالفين بالصيد الجائر في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).