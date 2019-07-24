بالفيديو.. موظفو جامعة ميسان: مطالبنا مشروعة وحقوقنا ممنوعة

2019/07/24 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تظاهر العشرات من موظفي جامعة ميسان للدراسات المسائية، اليوم الأربعاء، للمطالبة باحتساب الشهادة المسائية الى الخدمة.

وقال المتظاهرون لمراسل {الفرات نيوز} ان" دائرة ديوان الرقابة المالية في ميسان ماطلت وسوفت حقوقنا علما ان قرار احتساب الشهادة المسائية للموظفين صادرة منذ 2017".انتهىبواسطة: علي الدراجي

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