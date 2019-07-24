مجلس بغداد يعزو سبب عدم إقامة المجمعات السكنية بمعسكر الرشيد الى وجود مطار عسكري

2019/07/24 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن سبب عدم إقامة المجمعات السكنية في منطقة معسكر الرشيد جنوبي العاصمة.وذكرت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “مجلس المحافظة وبالتعاون مع أمانة بغداد وأمانة مجلس الوزراء وضع خطة لإستغلال منطقة معسكر الرشيد لإقامة المجمعات السكنية فيها”، مبينةً إن […]

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