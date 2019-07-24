بالصور | العامري يتفقد قواطع عمليات ارادة النصر في الطارمية شمال بغداد

2019/07/24 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري قواطع عمليات ارادة النصر في الطارمية والمناطق المحيطة بها ويؤكد على اهمية العملية في تأمين شمال بغداد بالكامل واعادة التلاحم بين اهالي المنطقة والقوات الامنية.

يذكر ان قوات الحشد الشعبي، انهت اليوم الأربعاء، مهامها في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية بتحقيق كافة الاهداف المرسومة لها ضمن مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات الانبار وصلاح الدين و ديالى.

يذكر أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية انطلقا، السبت الماضي، بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصرلتطهير مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.

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