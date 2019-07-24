بالصور : بلدية محافظة النجف الاشرف تستبدل شجرة الكاربس بـ

2019/07/24 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية بلدية النجف الاشرف اليوم الاربعاء ، شعبة الحدائق والمتنزهات ، عن المباشرة بأستبدال شجرة الكانو كاربس المنتشرة في شوارع المدينة باشجار صديقة للبيئة دائمة الخضرة ذات الفوائدة الهائلة للبيئة .

مدير بلدية النجف الاشرف المهندس ليث جبار خلف العبادي في تصرح للغدير قال " ان البلدية اليوم بدأت اولى حملاتها لاقتلاع اشجار الكانو كاربس من الجزرات الوسطية لشارع الغدير – فرات وسيتم استبدالها بأشجارة صديقة للبيئة، من خلال توزيعها على جميع الحدائق والجزرات الوسطية في المدينة بعد الاضرار الجانبية التي تسبب بها اشجار الكانو كاربس بالنسبة للبنى التحتية طبقات التبليط للارصفة والشوارع بالاضافة الى تأثيراتها الجانبية على البيئة كان لابد من اتخاذ مثل هذا القرار.



واضاف العبادي" الى ان شوارع المدينة تحتاج الى عدد كبيرة من اشجار الصديقة للبيئة مثل السيسبان والروبينا بالاضافة الى الكالبتوس المزهر التي تيم تجهيزها من مشاتل البلدية ليتم غرزها في الطرقات وبذلك نكون قد وضعنا اول خطوة لتوفير بيئة صحية للمواطن النجفي . انتهى .ا.ع

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