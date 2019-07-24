صرف 91 مليار و 542 مليون دينار لتمويل مشاريع أمانة بغداد

2019/07/24 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن وزير التخطيط، نوري الدليمي، الأربعاء، المصادقة على أكثر من 91 مليار دينار، لتحسين الواقع الخدمي في العاصمة بغداد.وقال الدليمي، في بيان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، إنه “تم إطلاق 91 مليار و 542 مليون دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية لأمانة بغداد ضمن خطة العام الجاري، وذلك ضمن مساعي وزارة التخطيط […]

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