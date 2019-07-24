2019/07/24 | 18:31

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التربية تحدد موعد مباشرة المعلمين والمدرسين للعام الدراسي الجديد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن تحديد موعد مباشرة

المعلمين والمدرسين للعام الدراسي الجديد.

وذكرت الوزارة في بيان، انه" تقرر اعتبار يوم 10 /9 / 2019 موعداً

لمباشرة المعلمين والمدرسين للعام الدراسي 2019 - 2020".

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