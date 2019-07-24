2019/07/24 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التخطيط تصادق على اطلاق 91 مليار دينار لتحسين الواقع الخدمي في العاصمة

أعلن وزير التخطيط، نوري الدليمي، الأربعاء، المصادقة على اكثر من

91 مليار دينار، لتحسين الواقع الخدمي في العاصمة بغداد.

وقال الدليمي، إنه "صادق على إطلاق صرف 91 مليار و 542 مليون دينار

لتمويل المشاريع الاستثمارية لأمانة بغداد ضمن خطة العام الجاري،

وذلك ضمن مساعي وزارة التخطيط لتحسين الواقع الخدمي في العاصمة

بغداد".وأشار، إلى "رؤية وزارة التخطيط في تمكين الحكومات المحلية من

موازناتها وتوحيد الجهود وتوفير سبل الدعم الممكنة لها،

بهدف تقديم خدمات مستدامة يلمس المواطن اثرها في حياته

اليومية".وأكد، "دعم وزارة التخطيط لتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية في

محافظة بغداد و الأقضية والنواحي والقرى المرتبطة بها، لاسيما

، فيما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات البلدية"،

لافتاً إلى "ضرورة استثمار الموازنات التي تمت المصادقة عليها في

استئناف تنفيذ المشاريع الحيوية ذات الإنجازية العالية".

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