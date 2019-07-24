2019/07/24 | 18:31

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الدفاع تستعرض لوفد نيابي سحب القوات العسكرية من داخل المدن وتسليم الملف للشرطة

تأریخ التحریر: : 2019/7/24 18:22

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