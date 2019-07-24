محكمة إماراتية تقضي بسجن ”داعشي“ 10 سنوات

2019/07/24 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الأربعاء، بالسجن 10 سنوات، بحق شخص يحمل جنسية دولة آسيوية، أدين من قبل نيابة أمن الدولة بالانضمام ”لداعش“.

ووجهت نيابة أمن الدولة كذلك تهمًا إليه بـ“إنشاء مجموعة من المواقع الإلكترونية على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي؛ للترويج لأفكار وإيديولوجيات داعش الإرهابي“.وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ مليوني درهم {600 ألف دولار}، ومصادرة كافة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف النقالة والكاميرات، وإغلاق كافة المواقع الإلكترونية التي أنشأها بهدف نشر بيانات ومقالات ومقاطع فيديو وصور وأفلام تروج ”لداعش“.كما قضت المحكمة بتحميله ”كافة المصاريف القضائية وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم“.ويحق للمتهم استئناف الحكم على أن يصدر حكم نهائي عن المحكمة العليا.انتهى

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