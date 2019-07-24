محافظ ديالى يصف ملف التعيينات في المحافظة بـ”المهزلة”

2019/07/24 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأكد محافظ ديالى مثنى التميمي، الأربعاء، أن ملف التعيينات داخل المحافظة وضعنا بموقف محرج أمام المتقدمين، لكون عدد المتقدمين يفوق عدد الدرجات الوظيفية بـ90 ضعف تقريباً.

وقال التميمي في تصريح لـ”كلكامش برس”: “لم أتدخل بملف التعيينات على ملاك الصحة والتربية وديوان المحافظة، بل هذا من مسؤولية اللجان المُشكلة والذي تعمل عليه بالوقت الراهن”.

وأضاف أن “التعيينات جعلتنا محرجين كون المتقدمين نحو 90 الف والدرجات المطلوبة اكثر من ألف وهناك فارق كبير بين المتقدمين والدرجات المطلوبة، وهذا مهزلة”، مبيناً أننا “لانعرف متى تحسم تلك التعيينات الآن”.

وأعلنت ديالى في وقت سابق عن أكثر من 1200 درجة وظيفية على ملاك الصحة والتربية وديوان المحافظة، فيما بلغ عدد المتقدمين وفقاً للموقع الالكتروني نحو 91 الف.

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