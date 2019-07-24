2019/07/24 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الكوادر الطبية في مستشفى الشهيد محمد الماجد التابعة لطبابة الحشد الشعبي، الأربعاء، بإجراء عملية جراحية لأحد مقاتلي الشرطة الاتحادية ضمن تغطيتها للقواطع العسكرية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن الكوادر الطبية في مستشفى الشهيد محمد الماجد اجرت عملية جراحية لأحد مقاتلي الشرطة الاتحادية ضمن تغطيتها للقواطع العسكرية في عمليات ارادة النصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طبابة الحشد تنقذ جريحا من الشرطة الاتحادية خلال عمليات إرادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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