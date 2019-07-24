2019/07/24 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC نشرت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية تقريرا، استعرضت فيه بعض النصائح التي تتعلق بالأجهزة الإلكترونية، وكيفية شحن الهاتف الذكي.وقالت الصحيفة ، إن الغالبية العظمى من الأشخاص يضعون هواتفهم كل ليلة في الشحن قبل الخلود للنوم، وعندما يستيقظون في اليوم التالي، يجدون أنها شحنت بالكامل.لكن يجهل الكثيرون أن هذه العادة ليست جيدة، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا ينبغي ألّا تشحن هاتفك الذكي في الليل؟ المركز الخبري الوطني.

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