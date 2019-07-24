2019/07/24 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأربعاء، مع وفود دول الاتحاد الاوربي ملف مكافحة الارهاب وتبادل الآراء حول كيفية التعامل مع الاعداد الكبيرة من المعتقلين الدواعش لينالوا عقابهم العادل وفق القانون.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي واطلعت عليه وكالة صدى، أن “رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم، وفود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يبحث مع الاتحاد الأوروبي ملف مكافحة الإرهاب والمعتقلين الدواعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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