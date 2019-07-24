2019/07/24 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء 14 في الحشد الشعبي وهم ينجزون مهامهم الأمنية في اليوم الخامس من عمليات إرادة النصر الثانية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 14 بالحشد ينهي مهامه في اليوم الخامس لـ”إرادة النصر” الثانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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