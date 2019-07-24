2019/07/24 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل قوات الحشد الشعبي مرابطتها في حماية قوافل حجاج بيت الله الحرام الذين يسلكون الطرق البرية في محافظة الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن جهود قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار متواصلة ليلا ونهارا من اجل حماية قوافل حجاج بيت الله الحرام الذين يسلكون الطرق البرية للوصول الى الديار المقدسة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يرابط لحماية ضيوف الرحمن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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