2019/07/24 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل الحشد الشعبي والجيش، الاربعاء، خمسة عناصر من تنظيم داعش الاجرامي باحباط تعرض له في قضاء سنجار غرب الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي اشتبكت مع عناصر داعش قرب معمل سمنت سنجار، مبينا ان عناصر التنظيم حاولوا التسلل الى المعمل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والجيش يقتلان 5 دواعش بإحباط تسلل لهم في سنجار غرب الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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