2019/07/24 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام وجهاء وشيوخ عشائر منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد، الاربعاء، مؤتمرا عشائريا لتثمين النتائج المتحققة في عمليات ارادة النصر، فيما قدموا شكرهم للحشد الشعبي والقطعات العسكرية لجهودهم الامنية والخدمية.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان شيوخ عشائر منطقة المشاهدة نظموا مؤتمرا هو الثاني من نوعه منذ انطلاق عمليات ارادة النصر بمرحلتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤتمر عشائري في منطقة المشاهدة شمالي بغداد تثمينا لجهود الحشد والقوات الامنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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