الحشد والجيش يقتلان خمسة

2019/07/24 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل الحشد الشعبي والجيش، الاربعاء، خمسة عناصر من تنظيم داعش الاجرامي باحباط تعرض له في قضاء سنجار غرب الموصل.وذكر موفدنا، ان قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي اشتبكت مع عناصر داعش قرب معمل سمنت سنجار، مبينا ان عناصر التنظيم حاولوا التسلل الى المعمل.واضاف الموفد، ان الحشد والجيش ...

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