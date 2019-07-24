2019/07/24 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الدكتور بشير خليل الحداد نائب رئيس مجلس النواب مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب محمد رضا اليوم الأربعاء مقر وزارة الدفاع العراقية، وكان في استقبالهم وزير الدفاع السيد نجاح الشمري وكبار القادة العسكريين وضباط الجيش، وفي بداية اللقاء قدم الحداد التهاني والتبريكات للسيد الوزير بتسنمه مهام منصبه متمنيا له النجاح والتوفيق في إدارة الملف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يبحث مع وزير الدفاع الجهود الرامية لتثبيت دعائم الأمن والإستقرار في عموم البلاد والارتقاء بقدرات صنوف القوات المسلحة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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