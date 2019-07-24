بشير الحداد يستقبل الكاتب العراقي الكبير السينارست صباح عطوان ويؤكد على دعم الرواد وكبار الفنانين

2019/07/24 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل الدكتور بشير خليل الحداد نائب رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء الكاتب العراقي الكبير السينارست صباح عطوان، وجرى خلال اللقاء الحديث عن واقع الدراما العراقية وأهمية دعم الرواد وكبار الفنانين وتحريك عجلة الإنتاج باعتبار الدراما تعد من أهم أنواع النصوص الفنيّة والأدبيّة التي يتم تمثيلها وإعادة صياغتها وترجمتها إلى أعمال فنيّة مكتوبة ومرئية أو مسموعة،

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