“بالفيديو” تسجيل نفوق جديد لآلاف الاسماك في ناحية السيبة جنوبي البصرة

2019/07/24 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر نفوق الاسماك وهي تطفو فوق سطح المياه في قرية كوت حمود بناحية السيبة جنوبي البصرة.ويقول ناشطون إن استخدام السموم حال الى نفوق الاف الاسماك، مما تسبب بخسارة جديدة طالت الثروة السمكية.

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