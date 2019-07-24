2019/07/24 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه مدير المرور العام اللواء زهير عبادة مروح ، اليوم الأربعاء، بتأهيل الطريق البديل ورفع التجاوزات بأسرع وقت قبل مرحلة القطع.

وذكر بيان لمكتب

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