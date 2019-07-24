صحة ديالى تتلف 233 طن من المواد الغذائية

2019/07/24 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، إتلاف 233 طن من المواد الغذائية الفاسدة خلال النصف الأول من 2019.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس

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