الرافدين يزيد سلفة موظفي الدولة الى 25 مليوناً ويحدد شرطاً

2019/07/24 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر مصرف الرافدين زيادة مبلغ سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لديه حصرا الى 25 مليون دينار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم زيادة مبلغ السلفة الى 25 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا والحاصلين على بطاقة الماستر كارد الدولية.ودعا الموظفين الى زيارة فروعه في بغداد والمحافظات لغرض التقديم على السلفة

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