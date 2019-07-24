مصرف الرافدين يقرر زيادة مبلغ السلفة لموظفي الدولة إلى 25 مليون دينار

2019/07/24 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين، في بيان له ، أن "المصرف قرر زيادة مبلغ سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا، والحاصلين

على بطاقة الماستر كارد الدولية، إلى 25 مليون دينار".

وبحسب البيان، دعا مصرف الرافدين الموظفين إلى "زيارة فروعه في بغداد والمحافظات لغرض التقديم على السلفة".

انتهى .



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