2019/07/24 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب مدير المرور العام ، ان" مدير المرور العام اجرى جولة ميدانية ضمن طريق بغداد السريع باتجاه علوة الرشيد وبصحبة المعاون البلدي لأمين بغداد واللواء جاسم من الفرقة الخاصة والقوة الماسكة للأرض لوضع الخطط الاستراتيجية الاخيرة لرفع التجاوزات الموجودة واعادة تأهيل طريق "يا حسين".

وأضاف ان" طريق "يا حسين" سيكون بديلا للطريق الرئيس الرابط من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد علما ان فترة القطع ستكون لمدة 3 اشهر لادامته بشكل كامل".

انتهى .



ا .



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المرور العامة توجه بتأهيل طريق بديل قبل قطع طريق بغداد السريع لغرض تأهيله) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المرور العامة توجه بتأهيل طريق بديل قبل قطع طريق بغداد السريع لغرض تأهيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).