الكشف عن خطة أمريكية لخلق الفوضى في العراق!

2019/07/24 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، الأربعاء 24 تموز 2019، القوات الأمريكية بمحاولة خلق الفوضى في العراق من خلال تسليح بعض العشائر الموالية...

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