2019/07/24 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير المرور العام اللواء زهير عبادة مروح ، اليوم الأربعاء، بتأهيل الطريق البديل ورفع التجاوزات بأسرع وقت قبل مرحلة القطع.وذكر بيان لمكتب مدير المرور العام وتلقته وكالة صدى ، ان” مدير المرور العام اجرى جولة ميدانية ضمن طريق بغداد السريع باتجاه علوة الرشيد وبصحبة المعاون البلدي لأمين بغداد واللواء جاسم من الفرقة الخاصة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة توجه بتأهيل طريق بديل قبل قطع طريق بغداد السريع لغرض تأهيله وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة توجه بتأهيل طريق بديل قبل قطع طريق بغداد السريع لغرض تأهيله) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة توجه بتأهيل طريق بديل قبل قطع طريق بغداد السريع لغرض تأهيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).