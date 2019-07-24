2019/07/24 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية تعزي بوفاة البروفسور العراقي "عبد الامير الفيصل"

الاربعاء

24

تموز

2019 :

06:59 pm

5

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية تعزي بوفاة البروفسور "عبد

الامير الفيصل"

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية تعزي بوفاة البروفسور العراقي عبد الامير الفيصل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية تعزي بوفاة البروفسور العراقي عبد الامير الفيصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).